В Беларуси утвержден ряд положений, касающихся радиационной безопасности. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №497 от 21 августа 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В частности, утверждены положения о государственном надзоре в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, порядке и критериях отнесения радиоактивных отходов к классам радиационной опасности и о порядке разработки и утверждения нормативов допустимых выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду. Документом определено, каким образом будет проводиться аттестация работников, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по консультированию в области обеспечения радиационной безопасности, также утвержден порядок государственной регистрации типа источника ионизирующего излучения.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

БелТА