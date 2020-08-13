Уборочная кампания на Будакошелевщине близится к финалу. Но хлеборобы не сбавляют темп: с последних гектаров стремятся получить максимум зерна. Самые старательные и трудолюбивые аграрии вновь были отмечены наградами.

В КСУП «Кривск» Александр Стогначев, а в ОАО «Эксперементальная база»Пенчин» Виталий Евмененко перевезли более 1500 тонн зерна на уборке урожая.

Александр Стогначев

Очередным тысячникам района с пожеланиями крепкого здоровья и успехов в нелегком хлеборобном труде вручили дипломы и памятные подарки.

Ирина ШУТОВА

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