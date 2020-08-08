С 3 августа по 1 сентября Белорусский Красный Крест проводит ежегодную благотворительную кампанию «Соберем детей в школу».

Акция направлена на оказание помощи семьям, у которых нет возможности собрать детей в школу и помочь им стать теми, кем они мечтают. Школьные наборы будут сформированы для детей из семей с низким уровнем дохода. Поддержать благотворительную кампанию может каждый.

Кому нужна помощь:

Детям из семей с низким уровнем дохода:

-детям, признанным находящимися в социально опасном положении;

-детям с инвалидностью;

-детям из семей беженцев.

Какая помощь нужна:

-рюкзаки, пеналы, канцелярские принадлежности (тетради, ручки, карандаши, линейки, фломастеры и т.п.), школьная и спортивная одежда и обувь.

Как вы можете помочь?

Поддержать благотворительную кампанию можно двумя способами:

-помочь в натуральной форме, передав школьные наборы в магазин «Кнопик» «Белбланковыд» города Буда-Кошелево, где расположены специально оборудованные ящики для канцтоваров;

-перечислить благотворительную сумму на покупку школьных наборов.

Как сделать пожертвование через ЕРИП:

-выбрать в дереве ЕРИП пункт «Благотворительность, общественные объединения»;

-выбрать пункт «Помощь детям, взрослым»;

-выбрать пункт «Белорусский Красный Крест»;

-выбрать пункт «Благотворительные взносы»;

-выбрать соответствующую областную организацию;

-ввести номер благотворительной акции 222;

-проверить корректность информации и совершить платеж.

По итогам кампании каждому, кто сделал пожертвование и оставил свой электронный адрес, мы вышлем подробный отчет об итогах благотворительной кампании.

С кем связаться:

-контактный телефон -+375297646585

Спасибо, что помогаете вместе с нами!