С 3 августа по 1 сентября Белорусский Красный Крест проводит ежегодную благотворительную кампанию «Соберем детей в школу».
Акция направлена на оказание помощи семьям, у которых нет возможности собрать детей в школу и помочь им стать теми, кем они мечтают. Школьные наборы будут сформированы для детей из семей с низким уровнем дохода. Поддержать благотворительную кампанию может каждый.
Кому нужна помощь:
Детям из семей с низким уровнем дохода:
-детям, признанным находящимися в социально опасном положении;
-детям с инвалидностью;
-детям из семей беженцев.
Какая помощь нужна:
-рюкзаки, пеналы, канцелярские принадлежности (тетради, ручки, карандаши, линейки, фломастеры и т.п.), школьная и спортивная одежда и обувь.
Как вы можете помочь?
Поддержать благотворительную кампанию можно двумя способами:
-помочь в натуральной форме, передав школьные наборы в магазин «Кнопик» «Белбланковыд» города Буда-Кошелево, где расположены специально оборудованные ящики для канцтоваров;
-перечислить благотворительную сумму на покупку школьных наборов.
Как сделать пожертвование через ЕРИП:
-выбрать в дереве ЕРИП пункт «Благотворительность, общественные объединения»;
-выбрать пункт «Помощь детям, взрослым»;
-выбрать пункт «Белорусский Красный Крест»;
-выбрать пункт «Благотворительные взносы»;
-выбрать соответствующую областную организацию;
-ввести номер благотворительной акции 222;
-проверить корректность информации и совершить платеж.
По итогам кампании каждому, кто сделал пожертвование и оставил свой электронный адрес, мы вышлем подробный отчет об итогах благотворительной кампании.
С кем связаться:
-контактный телефон -+375297646585
Спасибо, что помогаете вместе с нами!