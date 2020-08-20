Прихожане часто задают вопрос: на Преображение освящают яблоки – куда же потом девать огрызки от них? Действительно, существует традиция мучиться со «святыми» остатками: скорлупками от пасхальных яиц, яблочными огрызками. Протоиерей Сергий Пешков поделился своим мнением.

Люди тщательно собирают мусор после трапезы и несут в храм на сожжение. Или, что еще хуже, выбрасывают все в реку, захламляя и так не отличающиеся чистотой водоемы.

Вы были на освящении куличей и яиц на Пасху? Священник читает молитву на благословение не только яиц и «млека огустевшего», но и «брашна мяс». На Преображение – не яблок конкретно, а всех плодов и овощей. Водой кропит души и все, что встречается ему на пути. И если считать, что «освятилось» все, на что попала святая вода, то беспокоиться нужно не только о скорлупках, но также о конфетных обертках, бутылках вина и прочем. Более того, святая вода попадает на корзины, одежду, обувь, волосы, лицо. И, следуя «благочестивой» логике, нужно закапывать или сжигать не только остатки еды, но и собственную одежду. А умываться и вовсе запрещено.

На самом деле, все гораздо проще. Священник не «освещает» продукты, не делает их «святыми»: он читает молитву на благословение, а святой водой кропит по обычаю. Священник призывает Божию благодать на вкушение этой пищи, чтобы вкушение было на пользу душе и телу. И мы каждый день благословляем «ястие и питие рабом Твоим», когда молимся перед завтраком, обедом, ужином, осеняем пищу крестом. И ведь не беспокоимся в этом случае об отходах. Поэтому ничего не стоит изобретать своего, закапывать огрызки в огород и прочее Освящение овощей является благодарением Богу за благословенные Им плоды. Благодарим Бога как Творца всего.

Стоит также сказать о народном названии праздника «яблочный Спас» и «медовый Спас» в день заговенья на Успенский пост. Эти названия неверны и , противоречат логике, не являются названиями Церковными. Господь не спас яблоки, мед. Господь спас людей. К тому же, нельзя поминать имя Божие всуе, поэтому этих названий праздников быть не должно – Церковных названий таких нет.

Дорогие братья и сестры, давайте просить Бога дар духовного рассуждения, дабы не иметь никаких суеверий.