По информации Минлесхоза, с начала года в лесах Беларуси произошло 1010 пожаров. Их общая площадь – 6,597 тысячи гектаров.

Больше всего пожаров произошло на Брестчине – 349 случаев. Площадь, пройденная огнем, превысила 2,34 тысячи гектаров. При этом на Гомельщине за это же время произошло 266 пожаров, но их площадь куда больше – свыше 3,52 тысячи гектаров. Меньше всего пожаров произошло на Витебщине – 32 на 37,5 гектара.

Для сравнения: за этот же период в 2019 году случилось 548 лесных пожаров на общей площади 6,848 тысячи гектаров.

Пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева отметила один любопытный момент. Так, средняя площадь пожаров в этом году по сравнению с прошлым уменьшилась вдвое – с 12,5 гектара до 6,53 гектара.

– Это говорит прежде всего о слаженной работе на местах. В результате государственная лесная охрана обнаруживает очаги на более ранней стадии и принимает оперативные меры по их ликвидации. В итоге число крупных пожаров в этом году уменьшилось, – пояснила Докучаева.

В числе серьезных пожаров этого года – случай 14 апреля в Лельчицком лесхозе, где огонь прошел более 951 гектара. А также – случаи в Столинском лесхозе 10 апреля, когда площадь возгорания превысила 844 гектара, и в Лельчицком лесхозе 8 апреля, когда пламя не пощадило 702 гектара леса. К слову, большинство лесных пожаров произошло весной.

По информации sb.by