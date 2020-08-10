Отключение горячей воды, связанное с заменой тепловых сетей, будет проводиться в райцентре.

С 10 августа по 10 сентября текущего года будет отключено горячее водоснабжение в жилых домах № 2, 4, 4а, 5, 6, 7 и 10 микрорайона Восточный. Жители данных домов, к сожалению, душ все это время будут принимать холодный.

Как пояснила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Галина Игнатенко, отключение горячего водоснабжения происходит согласно программе по модернизации тепловых сетей, связанной со строительством блочно-модульной котельной на местных видах топлива. На проведение данного вида работ изначально запланировано три месяца. Однако для того, чтобы причинить жителям этих домов как можно меньшие неудобства, было принято решение максимально сократить сроки их выполнения.

КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» приносит извинения за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды.