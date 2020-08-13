Этот православный пост установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и продолжается две недели – от 14 до 27 августа.

В первый день Успенского поста совершается малое освящение воды, именно поэтому его и называют Спасом на воде, мокрым Спасом. Купание в освященных водоемах символизировало очищение от грехов. После мокрого Спаса уже не купались.

К середине августа созревает мак. Может быть, поэтому в народной традиции есть праздник Маккавей – день употребления в пищу выпечки с большим количеством мака.

Середина Успенского поста, (19 августа) – праздник Преображения Господня. В народной традиции отмечается он как Второй Спас или Яблочный Спас. С этого дня разрешается употреблять в пищу яблоки и другие фрукты нового урожая. Конец поста – праздник Успения Божьей матери.

Успенский пост не такой строгий, как Великий, но более строгий, чем Петров и Рождественский. В понедельник, среду и пятницу устав церкви предписывает питаться сухоядением, во вторник и четверг – горячей пищей без масла, в субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом.

До праздника Преображения Господня, когда в храмах освящаются виноград и яблоки, церковь обязует воздерживаться от этих плодов. В сам праздник разрешается на трапезе рыба. С этого дня по понедельникам, средам и пятницам в питание обязательно входили плоды нового урожая.

Успенский пост – это не только время, когда нельзя вкушать некоторые продукты, это период строгого душевного воздержания. Любые торжества и праздники возбраняются церковью, также запрещены свадьбы.

Как и любой другой пост, Успенский обладает древними традициями и обрядами, а также приметами, которые могут даже стать знаками судьбы. Например:

* Если в первый день поста, в Медовый Спас, при сборе урожая вам на голову упало яблоко – к прибыли, упал орех – к удаче;

* Если в первый день поста вас случайно облили водой – к здоровью на протяжении целого года, вы сами упали в реку – к богатству.

Подготовила

Елена ДОРОШКО