Организация трудовых лагерей для старшеклассников является неотъемлемой частью летних каникул, и ученики гимназии в этом году также не остались в стороне.

Ребята выполняют работы на базе ОАО «Юбилейный-Агро».Их основная задача – благоустройство территории на ДМБ «Негровка». Ферма впервые принимает старшеклассников из Буда-Кошелево, так что для обеих сторон это совершенно новый опыт.

В один из первых дней работы старшеклассникам было доверено заменить подстилку для коров: в хозяйстве решили использовать песок вместо соломы. Такой способ помогает содержать животных и стойла в чистоте.

С каждым учеником составлен трудовой договор, в котором прописаны условия труда и оплаты. По словам Антона Кишкунова, учащегося 11 класса гимназии, заработная плата составляет от 20 рублей и может увеличиваться в зависимости от сложности работ. Такая подработка на лето – отличный вариант провести время с пользой и накопить денег.

Валерия КОЗИЧ

Фото автора