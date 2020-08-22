К отварной тыкве без жидкости (воду предварительно сливаем) добавляем сахар, апельсиновый сок, желатин и всё измельчаем блендером до однородного состояния.

Готовую массу разливаем по формочкам и отправляем желе из тыквы и апельсинового сока в холодильник до полного застывания. Используем силиконовые формочки.

Украшаем тыквенное желе на свое усмотрение. Украшаем тертым шоколадом и мелиссой.