Сегодня познакомимся с рецептом вкуснейшего желе из тыквы и апельсинового сока. Готовить такой десерт очень-очень просто. Уверены, что с его приготовлением справится даже ребенок. Вкусно, просто, быстро и полезно!
Продукты
- Тыква очищенная — 200 г;
- Сок апельсиновый — 250 мл;
- Сахар — 2 ст. ложки;
- Желатин быстрорастворимый — 15 г.
Для украшения (по желанию):
- Листья мяты или мелиссы — 10-12 шт;
- Шоколад тёртый — 10 г.
Пошаговый рецепт
Подготавливаем необходимые продукты.
Нарезаем тыкву небольшими кусочками и отвариваем до готовности.
Желатин заливаем горячим тыквенным отваром (50 мл) и тщательно размешиваем.
К отварной тыкве без жидкости (воду предварительно сливаем) добавляем сахар, апельсиновый сок, желатин и всё измельчаем блендером до однородного состояния.
Готовую массу разливаем по формочкам и отправляем желе из тыквы и апельсинового сока в холодильник до полного застывания. Используем силиконовые формочки.
Украшаем тыквенное желе на свое усмотрение. Украшаем тертым шоколадом и мелиссой.
Приятного аппетита!