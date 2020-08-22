Сегодня познакомимся с рецептом вкуснейшего желе из тыквы и апельсинового сока. Готовить такой десерт очень-очень просто. Уверены, что с его приготовлением справится даже ребенок. Вкусно, просто, быстро и полезно!

Продукты

  • Тыква очищенная — 200 г;
  • Сок апельсиновый — 250 мл;
  • Сахар — 2 ст. ложки;
  • Желатин быстрорастворимый — 15 г.

Для украшения (по желанию):

  • Листья мяты или мелиссы — 10-12 шт;
  • Шоколад тёртый — 10 г.

Пошаговый рецепт

Подготавливаем необходимые продукты.

Нарезаем тыкву небольшими кусочками и отвариваем до готовности.

Желатин заливаем горячим тыквенным отваром (50 мл) и тщательно размешиваем.

К отварной тыкве без жидкости (воду предварительно сливаем) добавляем сахар, апельсиновый сок, желатин и всё измельчаем блендером до однородного состояния.

Готовую массу разливаем по формочкам и отправляем желе из тыквы и апельсинового сока в холодильник до полного застывания. Используем силиконовые формочки.

Украшаем тыквенное желе на свое усмотрение. Украшаем тертым шоколадом и мелиссой.

Приятного аппетита!