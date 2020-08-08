Сегодня на центральной площади Буда-Кошелева было весело и шумно: в рамках общественно-патриотической акции «Вместе – за Беларусь» выступили талантливые артисты эстрадно-симфонического оркестра им. Ю.М. Василевского Гомельской областной филармонии и рок-группа «Глинтвейн».

А финальным и, пожалуй, одним из самых ярких аккордов праздника стало огненное шоу. Завораживающая магия огня и яркая пиротехника в руках артистов подарили зрителям отличное настроение и заряд энергии не долгое время.

Как обычно, много интересного ждало самых юных зрителей: для детей была организована игровая зона с батутами, надувными горками, катанием на пони и, конечно, с попкорном и сладкой ватой.