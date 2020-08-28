Торжественное совещание руководящих и педагогических работников системы образования района прошло сегодня в районном доме культуры.

Направление развития системы образования Буда-Кошелевского района: итоги, проблемы, перспективы – так звучала тема августовского педсовещания.

На ежегодном мероприятии присутствовали председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник и начальник главного управления образования Гомельского областного исполнительного комитета Руслан Смирнов и педагогический актив Будакошелевщины.

На конференции были подведены итоги работы уходящего учебного года и определены пути дальнейшего развития и совершенствования системы образования в новом 2020-2021 учебном году.

Традиционно много теплых слов звучало в адрес педагогов и их учеников, достигших высоких результатов в учебе и творчестве. Почетными грамотами и денежными сертификатами наградили лучших педагогов. Чествовали ветеранов педагогического труда и молодых учителей.

Само мероприятие дополнили яркие концертные номера. А в фойе дома культуры развернулись тематические выставки.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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