Хозяйства Гомельской области приступили к уборке картофеля, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Всего в регионе под картофель отведено более 4,1 тыс. га. Первыми на юго-востоке страны к уборке второго хлеба приступили аграрии Гомельского и Светлогорского районов. Урожай собрали на 42,2 га.

Сегодня в эту работу включились также в Мозырский и Речицкий районы.

На данном этапе урожайность существенно разнится. По оперативным данным, по этому показателю лидирует Мозырский район, где собирают 400 ц/га. В остальных районах урожайность пока существенно ниже. Как уточнили в комитете, картофель сейчас в такой стадии, когда удаляется отмирающая ботва, а сухие вещества и крахмал накапливаются в клубнях, происходит дозревание до биологической спелости. Поэтому урожайность еще возрастет при массовой уборке.

Елена Филипович подчеркнула, что сейчас убирают ранние сорта картофеля. Хозяйства стремятся удовлетворить спрос жителей региона в этой продукции.

Постепенно хозяйства подключаются к уборке капусты средних сроков созревания, свеклы, лука, моркови. Пока речь идет о небольших объемах. Овощи практически сразу поступают в торговую сеть региона, что позволяет удовлетворить потребительский спрос.

В ближайшие выходные в Гомеле планируется большая сельскохозяйственная ярмарка, где агропредприятия предложат покупателям только что собранные картофель, лук, капусту, морковь и другие овощи. Из нового урожая также будет сформирован и стабилизационный фонд.

БелТА