Хоккеисты жлобинского «Металлурга» уступили «Гомелю» в матче групповой стадии Кубка Салея — 2020 со счетом 4:5 (0:1, 2:1, 2:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матчи между командами из Гомеля и Жлобина практически всегда проходят в упорной борьбе. И на этот раз полесское дерби удалось на славу. Тем более, что к центральному матчу группы А обе команды подошли на лидирующих позициях.

Счастье больше улыбнулось «рысям». Команда Сергея Стася вышла вперед уже на четвертой минуте встречи. Отличился Кирилл Бовин, который забросил шайбу, когда гомельчане играли в меньшинстве. Во второй трети поединка жлобинчане отыгрались силами Сергея Тополя. На сей раз «стальные волки» смогли реализовать большинство, не допустив срывов при игре в обороне. Более того, Сергей Астанков вывел жлобинскую дружину вперед. Но до свистка на перерыв команда свое преимущество не удержала. Взятие ворот записал на свой счет Игорь Ревенко.

В третьем периоде Роман Рачинский вывел «рысей» вперед, а Олег Качеловский довел разницу в счете до двух шайб в пользу гомельчан. Но представители Жлобина не сдавались. Алексей Михнов сократил разницу до счета 3:4. Впрочем, прошло чуть более минуты, и Александр Скоренов восстановил статус-кво. «Металлург» предпринял попытку отыграться, однако «волки» смогли огорчить голкипера «рысей» лишь однажды.

В остальных матчах группы А «Брест» смог довести до победы гостевой поединок против новополоцкого «Химика», а «Витебск» преодолел сопротивление «Авиатора» из Барановичей.

Отметим, что новополоцкому клубу не помогли две шайбы, заброшенные при игре в меньшинстве. Брестчанам удался второй период, по ходу которого они трижды огорчали голкипера команды Олега Хмыля — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). В матче барановичской и витебской команд «медведи» сломили сопротивление «летчиков» благодаря дублю Максима Ковальского.

Еще один поединок в группе В завершился победой «Лиды» над «Пинскими ястребами» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

Следующий тур группового этапа Кубка Салея намечен на 20 августа. Решающий раунд состоится 29-30 августа в формате «Финала четырех». В первый день победители групповой стадии встретятся со столичными «Юностью» и «Динамо». На следующий день состоятся матчи за третье место и решающий поединок.

Место проведения «Финала четырех» будет определено после окончания группового раунда турнира. Решающие поединки примет одна из дружин квартета, которым предстоит оспаривать почетный трофей.

Действующий победитель Кубка Салея — минская «Юность». Год назад в споре за титул минские хоккеисты обыграли «Динамо-Молодечно» со счетом 3:2. Столичная дружина стала рекордсменом турнира, записав на свой счет шесть побед.

Белта