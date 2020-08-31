День знаний в Беларуси пройдет 1 сентября. Тема первого урока — «Я вырос здесь, и край мне этот дорог».

Планируется, что в новом учебном году к занятиям приступят 1 млн 55 тыс. школьников, в том числе 114 тыс. первоклассников.

Министерство образования определило график школьных каникул в 2020/2021 учебном году:

осенние каникулы — 8 дней, с 1 по 8 ноября 2020 года;

зимние каникулы — 17 дней, с 25 декабря 2020-го по 10 января 2021 года*;

весенние каникулы — 8 дней, с 28 марта по 4 апреля 2021 года;

летние каникулы — 92 дня, с 1 июня по 31 августа 2021 года**.

* Для ребят из первых, вторых классов (третьих классов — для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в третьей четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 15 по 21 февраля 2021 года продолжительностью 7 дней.

** У ребят, окончивших девятые классы, каникулы составят 82 дня, начнутся после экзаменов, с 11 июня, и продлятся по 31 августа.

В 2020 году на работу в учреждения образования направлены 4,3 тыс. молодых специалистов.

Источник: Министерство образования.

Белта