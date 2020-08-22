Некоторые владельцы собак сталкивались с проблемой того, что их питомец облаивает прохожих на улице.

Такое поведение заставляет человека смущаться и всерьез ухудшает отношения с соседями и посторонними людьми.

Является ли это признаком злой собаки или все-таки дело в чем-то другом?

Эксперты в области психологии животных полагают, что вряд ли это можно воспринимать в качестве полноценной агрессии. Если собака настроена решительно, то она будет пытаться укусить свою «жертву».

Лающие псы такого желания в основном не демонстрируют.

Как оказалось, в большинстве случае собака таким образом показывает, что прогулка делает ее раздражительной. Так происходит в том случае, если вы подобрали не очень удобный намордник, затянули слишком сильно ошейник и лишаете свободы перемещения, постоянно дергая за поводок.

Все эти факторы нервируют животное, поэтому пес «срывает злость» на посторонних. Чаще всего «объектом ненависти» выступают маленькие дети, пожилые люди и женщины.

Эта категория людей кажется собаке наиболее уязвимой и безобидной.

Разумеется, такое поведение стоит пресекать.

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