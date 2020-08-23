Статистика знает всё. Эта известная многим фраза не теряет своей актуальности уже как минимум 100 лет – именно такую юбилейную дату отмечают 23 августа работники государственной статистики Беларуси. Благодаря их кропотливой работе любой из нас сегодня имеет возможность узнать и проанализировать, например, уровень средней зарплаты, показатели инфляции или роста цен и многие-многие другие факты из различных сфер жизни общества.

История статистики тесно связана с историей нашего государства. 100 лет назад экономика Беларуси находилась в полной разрухе, царили нищета и голод. Начинать мирную жизнь необходимо было с восстановления народного хозяйства. Для этого требовалось в кратчайший срок получить сведения о состоянии промышленности, транспорта и сельского хозяйства. По этой причине Военно-революционный комитет Беларуси 23 августа 1920 года принял постановление о формировании статистических учреждений на территории республики.

Ведение статистики в пределах Беларуси с этого времени возлагалось на Центральное статистическое бюро. В 1994 году оно было преобразовано в Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, а в 2008 году – в Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

Со дня образования белорусской статистики прошло 100 лет. Это значительный рубеж. За эти годы менялись структура органов государственной статистики, отдельные функции, численность, наименование. Неизменной оставалась суть работы – формирование необходимой информационной базы.

Официальная статистика является важнейшим инструментом государственного управления. Именно на ней основываются прогнозы социально-экономического развития страны, по ее данным осуществляется оценка их выполнения. Все результаты исследований в том или ином виде регулярно обнародуются в средствах массовой информации.

Как никто другой, во всех числовых параметрах жизнедеятельности района ориентируются работники отдела статистики. В отделе работают трудолюбивые и ответственные люди, обладающие необходимым багажом знаний для выполнения поставленных перед ними задач.

В настоящее время коллектив состоит из четырех человек, которые занимаются сбором, обработкой и анализом получаемой информации от респондентов и последующей передачей статистических данных по каналам электронной связи в Главное статистическое управление Гомельской области. Это начальник отдела статистики Татьяна Минькова, заместитель начальника Татьяна Кухаренко, ведущий экономист Алла Максименко и специалист по проведению обследований Галина Власова. Именно они изучают все сферы жизнедеятельности района: сельское хозяйство, производство, внутреннюю и внешнюю торговлю, строительство, уровень жизни людей, демографическое положение, оказание платных услуг и многое другое. Каждый работник осознает, что его деятельность связана с огромной ответственностью, поскольку от качества статистических данных во многом зависит эффективность принимаемых управленческих решений, направленных на укрепление национальной экономики и повышение жизненного уровня населения, а значит, затрагивает интересы каждого человека.

Без статистики невозможно было бы получить реальную оценку социально-экономического положения нашего региона, определить направления дальнейшего развития. Не случайно статистику называют историей страны в цифрах.

Работники статистики – это люди с определенным состоянием души. Их отличают такие качества, как огромная ответственность, внимательность и точность в выполнении своих обязанностей. Они очень редко бывают на виду, но результаты их труда используют и знают все. Их деятельность сравнима с работой кровеносной системы организма: ее никто не видит, но без нее невозможно жить.

За прошедшие годы система работы неоднократно менялась. На данный момент в районный отдел статистики более 90% отчетов представляется в электронном виде. Для этого используется специальное программное обеспечение «Электронный респондент». При подписании отчетности в виде электронного документа используются средства электронной цифровой подписи. Таким образом, технический прогресс уже внес в деятельность отдела свои коррективы. И хоть сегодня с развитием техники обрабатывать информацию стало намного проще, в этой работе без таких качеств, как ответственность, внимательность, компетентность и дисциплинированность, не обойтись. И, несмотря ни на какие изменения, главной ценностью для всех здесь всегда были и остаются именно люди.

К слову, заместитель начальника отдела Татьяна Кухаренко была удостоена Почетной грамоты райисполкома за добросовестную и плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в области статистики.

В преддверии профессионального праздника начальник отдела Татьяна Минькова высказала слова искренней благодарности за труд всем своим коллегам – тем, кто работает сейчас, и тем, кто ушел на заслуженный отдых. Это Александр Ядренцев, Любовь Казак, Александра Рубанова, Елена Жигалина, Мария Алейникова, Елена Горюнова, Нина Брундукова, Тамара Скибунова.

– От всей души поздравляю коллектив отдела, а также ветеранов государственных статистических органов с профессиональным праздником – Днем работников государственной статистики! Выражаю благодарность и признательность за ваш труд и преданность делу, ответственное выполнение своего служебного и профессионального долга. Также хочу поблагодарить всех респондентов государственных статистических наблюдений и семьи, участвующие в статистических обследованиях, за активное сотрудничество. Вместе мы делаем одно большое дело – обеспечиваем органы управления информацией, на основе которой строится эффективная социально-экономическая политика страны. Искренне желаю всем добра, удачи, радости. Пусть каждый новый день исполняет только положительные жизненные прогнозы, – пожелала Татьяна Минькова.

Ирина ШУТОВА

Фото Ольги Черняковой