19 августа в 15.00 в учебном классе управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2, состоится заседание постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения, созданной при райисполкоме.

Контактные телефоны: 7-74-57, 7-74-19.