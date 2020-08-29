29 августа – Третий Спас. Называют его Ореховым. Считалось, что именно в этот день орехи дозревают и можно начинать их сбор. Урожай несли в церковь, освящали и делали из него заготовки на зиму.

Второе название – Хлебный: на Спас выпекают хлеб из зерна нового урожая. По приметам, в одно лето не могло быть одинаково богатого урожая орехов и пшеницы, поэтому если в этот год хорошо уродилась пшеница, то на следующий готовьтесь собирать орехи в больших количествах.

Еще Третий Спас именуют Холщовым: крестьяне разворачивали ярмарки, на которых продавали полотна и холсты, овощи и фрукты. Уйти с такого рынка с пустыми руками считалось плохой приметой.

Подготовила Елена ДОРОШКО