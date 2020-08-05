Мало кого обрадует, если кошка решит проявить излишнюю активность среди ночи: звуки мяуканья способны прервать даже самый глубокий сон.

Однако кошка не будет просто так будить: такому поведению всегда есть логичное объяснение.

По каким причинам кошка мяукает среди ночи:

1. Если животное достаточно пожилое, то подобная ночная активность может говорить о том, что у нее начались необратимые изменения мозга.

2. У кошек невероятно развито зрение, поэтому среди ночи они запросто могут увидеть некий предмет, который вселяет в них страх. Например, им может выступить даже паучок или же тень.

3. Когда животному резко понадобилась ваша помощь, то оно начинает мяукать. Даже если это происходит глубокой ночью. Например, у кошки перекрыт доступ к воде или же своему любимому месту для отдыха.

4. Если питомец плохо себя чувствует, то он может «сообщать» об этом хозяину своим мяуканьем.

5. Не исключается также тот факт, что кошка просто соскучилась: ей хочется играть и веселиться, поэтому она решила разбудить кого-нибудь. Чаще всего это происходит в том случае, если вы не уделяете питомцу достаточное количество внимания в течение дня.

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