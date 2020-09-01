Беларусь и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения, проинформировали БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси по итогам переговоров в Москве.

В переговорах участвовали представители санитарно-эпидемиологических служб Беларуси и России, а также директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский. Как отметили в пресс-службе Минтранса, были выработаны дальнейшие шаги для возобновления воздушного сообщения между странами.

Представители двух стран договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Беларуси.

«Российская сторона отметила, что меры, принимаемые гражданской авиацией Беларуси по защите общественного здоровья, эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам», — подчеркнули в Минтрансе.

Стороны также договорились дополнительно обсудить вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией и дальнейшим развитием всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества.

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