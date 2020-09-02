С различных интернет-ресурсов раздаются призывы к водителям умышленно сигналить, создавать пробки на дорогах, блокируя движение транспорта. Абсолютное большинство людей плохо относятся к подобным выходкам провокаторов.

В этой связи Госавтоинспекция будет оперативно реагировать на действия водителей, нарушающих правила дорожного движения.

Нарушение правил пользования звуковыми сигналами влечет административную ответственность по ч.2 ст.18.14 КоАП, санкция которая предусматривает наказание в виде штрафа до 3 базовых величин.

Заместитель начальника РОВД по ИРиКО Андрей Сергеевич Шейман напоминает умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установку постов или иным способом предусмотрен штраф до 10 базовых величин. Если такие действия повлекли ущерб в особо крупном размере, в соответствии со ст. 310 УК предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Сотрудники ГАИ ориентированы на передачу в органы следствия информации о лицах, умышленно блокирующих транспортные коммуникации, для последующей дачи правовой оценки.

Если вы стали очевидцем умышленной блокировки движения, создания заторов и движения с необоснованно низкой скоростью, сообщите об этом в органы внутренних дел. Конфиденциальность гарантируем.

Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдайте правила и уважительно относитесь друг к другу!