Первое сентября – своеобразная точка отсчета для тех, кто вступает в мир знаний, и для тех, кто эти знания несет и дарит. Среди них учитель начальных классов Елена Тищенко, посвятившая 34 года работе в Узовской средней школе, куда пришла молодым специалистом после окончания Лоевского педучилища. В этом учебном году она поведет дорогой знаний 12 мальчишек и девчонок, которые впервые переступят порог учебного заведения. О том, почему выбрала профессию учителя и что ждет от нового учебного года, Елена Николаевна поделилась с читателями районки.

О своей профессии женщина говорит с теплотой. Она, как никто, знает, что значит пройти путь от молодого специалиста до опытного педагога. За годы работы в школе у нее появились свои секреты профессионального мастерства.

– Мне нравится работать в школе. Не могу передать словами, какие чувства испытываю, заходя в стены учебного заведения. Здесь царит особая, ни с чем не сравнимая атмосфера, – делится Елена Николаевна. – И хотя за плечами у меня огромный опыт работы, каждое 1 сентября жду с трепетом, стоя на торжественной линейке ко Дню знаний, все так же волнуюсь, как и 34 года назад.

Пойти по педагогической стезе наша героиня мечтала с детства. Совсем юной девчонкой она представляла, как будет учить малышей в школе. В ту пору ворота, забор и двери их частного дома служили для нее своеобразной школьной доской и всегда были исписаны мелом. На выбор будущей профессии в некотором роде повлияла и ее первая учительница – Нина Васильевна Беликова. Несмотря на внешнюю строгость и серьезность, она очень любила детей, а они, в свою очередь, тянулись к ней.

К своей цели Елена Тищенко шла целенаправленно и видела себя исключительно учителем начальных классов. После 8 классов Речицкой средней школы №3 поступила в Лоевское педучилище. Четыре года учебы пронеслись незаметно, но навсегда остались ярким и незабываемым этапом в ее жизни. И сегодня она поддерживает дружеские отношения со многими из своих одногруппников.

После учебы ее направили в Буда-Кошелевский район. Первым рабочим местом молодого учителя стала Тихиничская малокомплектная школа, где она одновременно вела уроки во 2-м и 4-м классах. Через год школа была расформирована, и Елена Николаевна стала учительствовать в Узовской средней школе, где работает и по сей день.

В этом учебном году у опытного педагога девятый набор первоклашек. На протяжении четырех лет 7 мальчишек и 5 девчонок под ее чутким и умелым руководством будут не только изучать школьные предметы, но и учиться самостоятельности, организованности, добывать необходимые знания, систематизировать и применять их на практике, ставить перед собой цели и добиваться их. А еще они научатся дружить, общаться, любить свою Родину, родной уголок, уважать старших, ценить труд, любоваться окружающим миром и многому другому. И все время с ними рядом будет Елена Николаевна, словно мама, опекая и оберегая каждого из ребятишек.

– За годы работы я укрепилась во мнении, что работать с детьми – это огромное счастье. Ведь только дети умеют бескорыстно любить, этим окрыляя, вдохновляя и вселяя уверенность в собственных силах. Общение с ними доставляет колоссальное удовольствие и дарит радость. Я чувствую, что нужна им так же, как и они нужны мне. Не передать словами, какое счастье видеть искрящиеся глаза ребятишек, их пытливость и живой интерес, – отмечает учитель.

Елена Тищенко нашла себя не только в профессии, но и реализовалась как женщина. С будущим супругом Александром она познакомилась в поезде, возвращаясь из Речицы на работу в Узу. В следующем году супруги отметят 35-летие совместной жизни. Они воспитали двоих замечательных детей: сына Александра и дочь Татьяну. Сын, получив высшее образование, связал свою жизнь с сельским хозяйством. Он работает трактористом-машинистом в РУП «Белоруснефть-Особино», хорошо освоил сельхозтехнику и не раз становился одним из героев жатвы. Вот и в нынешнем году его экипаж намолотил тысячу тонн. А Татьяна работает бухгалтером в отделе образования, спорта и туризма райисполкома. У нее подрастает пятилетняя дочь Валерия, но в скором времени и у Александра появится прибавление в семействе.

– Я считаю себя счастливым человеком, ведь занимаюсь любимым делом. Мои дети выросли хорошими и достойными людьми, рядом со мной любящий супруг, есть внученька. Каждый раз, идя на работу, знаю, что там меня с нетерпением ждут мои ребятишки, которым я открываю двери в увлекательный мир знаний, – отмечает педагог. – А еще я с огромным удовольствием общаюсь со своими бывшими учениками. И вдвойне приятно, когда ко мне в класс приходят уже их дети. Вот и в нынешнем учебном году буду учить двух дочерей моих бывших учеников. Я помню каждый свой выпуск, от всего сердца радуюсь их успехам. Не ошибусь, если скажу, что все они стали хорошими людьми, освоили различные профессии, многие из них остались жить в Узе. К слову, две мои бывшие ученицы стали моими коллегами и трудятся в родной школе. На мой взгляд, большим плюсом в работе учителя является то, что никогда не стоишь на месте, постоянно развиваешься и чему-то учишься, самосовершенствуешься, идешь в ногу со временем.

По словам Елены Николаевны, в школе работает дружный и слаженный коллектив настоящих профессионалов. Делается многое, чтобы в учреждении образования создать комфортные условия не только для учащихся, но и для педагогов. И не последняя роль в этом отводится профсоюзной первичке, неизменным председателем которой на протяжении 22 лет она является.

Учителем не надо быть – этим надо жить, убеждена наша героиня. Педагог с большим сердцем, искренняя, открытая, позитивная, излучающая доброту, внимательная и чуткая, Елена Николаевна с первого слова и взгляда располагает к себе, вселяет уверенность и ведет за собой тех, кто только начинает постигать новые знания. На ней лежит огромная ответственность, ведь от того, насколько тесный контакт она наладит с учениками, какие знания и общечеловеческие качества им привьет и какую базу заложит, будут зависеть не только дальнейшие успехи в учебе, но и то, какими людьми они станут.

От 1 сентября и нового учебного года она ждет только ярких эмоций и приятных впечатлений, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, новых успехов и достижений, радости от встречи и общения со своими учениками, а также их родителями.

– Пусть новый учебный год будет плодотворным и успешным для всех. Учителям желаю оптимизма, вдохновения, профессиональных побед, уважения учеников, признательности их родителей, учащимся – успехов во всех начинаниях, новых открытий и достижений, а родителям – добра и терпения. Самое главное – верьте в своих детей, и тогда у них всё обязательно получится, – пожелала Елена Тищенко.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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