Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) разработала рекомендации по использованию детьми защитных масок в общественных местах и дома во время пандемии COVID-19, сообщает Центр новостей ООН.

ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют подходить к вопросу использования масок с учетом возраста детей. Например, детям младше 5 лет надевать маски не следует, так как они не способны правильно носить их без постоянной посторонней помощи.

Родителям детей в возрасте 6-11 лет рекомендовано принимать решение о необходимости мер предосторожности, опираясь на такие факторы, как реальная вероятность заражения вирусом в районе проживания или обучения ребенка; способность ребенка самостоятельно пользоваться маской без постоянного присмотра родителей или учителей; наличие запаса масок в школах и детских учреждениях и возможности стирать и периодически менять их; возможность взрослых следить за детьми и объяснить им, как правильно надевать, носить и снимать маску; учет того, как ношение маски может повлиять на обучение и психосоциальное развитие ребенка, что необходимо обсудить с учителями, родителями, опекунами или медиками; вероятность контактов ребенка со взрослыми, подверженными высокому риску развития серьезных заболеваний, например, с пожилыми и больными людьми.

Детям в возрасте 12 лет и старше, согласно рекомендациям ВОЗ и ЮНИСЕФ, следует носить маски в тех же ситуациях, что и взрослым, в частности, когда у них нет возможности соблюдать физическую дистанцию более 1 м от других, если в районе проживания или обучения существует высокий риск передачи вируса.

Ношение масок детьми любого возраста с нарушениями развития, инвалидностью или другими специфическими заболеваниями не должно быть обязательным. Решение о необходимости этой меры следует принимать родителям ребенка, опекунам, педагогам или медицинским работникам.

Дети, у которых в целом хорошее здоровье, могут носить немедицинские или тканевые маски. При этом взрослый должен убедиться, что тканевая маска правильного размера и что она в достаточной степени закрывает нос, рот и подбородок ребенка. Детям с сопутствующими заболеваниями, такими как муковисцидоз, рак или подавление иммунитета, следует носить специальные медицинские маски.

Ребенок, у которого есть симптомы COVID-19, должен носить медицинскую маску не только в общественных местах, но и дома. Члены семьи, находящиеся в домашних условиях на расстоянии менее 1 м от больного ребенка, также должны носить маску. Если здоровый ребенок в семье оказывается на расстоянии менее 1 м от больного родственника, он тоже должен в это время носить медицинскую маску.

В ряде ситуаций маска создает проблемы, например, в случае некоторых видов инвалидности или на уроках речи, когда учителю нужно видеть артикуляцию учеников. В этих случаях ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют использовать прозрачные лицевые щиты. Если принято решение использовать такой щит, он должен покрывать все лицо и доходить до подбородка. При этом носящим их детям необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить глаза или лицо.

БелТА