Лучшую открытку на асфальте о пионерии выберут в Гомельской области во время региональной интернет-акции «С юбилеем, пионеры», сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» Артем Карпенко.

Акция посвящена 30-летию со дня образования ОО «БРПО». Она стартует сегодня и продлится по 10 сентября.

«Участвовать в акции могут все пионерские дружины. Мы предлагаем ребятам нарисовать цветными мелками на асфальте своей школы, гимназии яркую пионерскую открытку-поздравление», — рассказал Артем Карпенко. Итог творчества нужно запечатлеть на фото, как и коллектив дружины, и выложить в соцсетях (личных, дружины или учреждения образования). «Чтобы организаторы могли отследить записи участников акции, предлагается снимки сопроводить хэштегами #япионер, #ялюблюбрпо, #брпо_гомель», — добавил председатель областной организации.

Голосование на лучшую открытку на асфальте начнется 13 сентября в группе региональной пионерской организации «ВКонтакте». Авторов трех работ, которые в этот день с 10.00 до 20.00 наберут наибольшее количество голосов интернет-пользователей, наградят дипломами и призами.

БелТА