В Мозыре в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось утром 31 августа. Примерно в 07.30 18-летний водитель мопеда «Хорс Альфа» двигался по бульвару Юности. В это время на нерегулируемый пешеходный переход внезапно выехал 15-летний велосипедист. Наезда на подростка избежать не удалось.

В результате аварии велосипедист получил травмы, его госпитализировали в Мозырскую городскую больницу.

В Госавтоинспекции напомнили: при пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедисты должны вести велосипед рядом с собой. А прежде чем перейти дорогу, следует убедиться, что выход на проезжую часть безопасен. Водителям же стоит быть внимательными при приближении к пешеходному переходу.

Белта