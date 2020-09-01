Охота на бобра и выдру разрешается в Беларуси с 1 сентября по 31 марта, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

Можно добывать животных любого пола и возраста ружейным (с подхода, из засады) и безружейным способами. Охота разрешена круглосуточно, однако в темное время суток охотиться ружейным способом можно только в присутствии должностного лица пользователя охотничьих угодий.

При ружейной охоте разрешено применять нарезное (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей), гладкоствольное (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) и метательное (охотничьи луки и арбалеты) охотничье оружие. При безружейной охоте разрешено использовать капканы, ловушки (кроме петель), а также охотничьих собак (кроме гончих и борзых).

В ходе безружейной охоты на бобра и выдру допускается добыча американской норки и ондатры, случайно попавших в установленные капканы или ловушки. Но прежде чем извлечь животное, охотник должен сделать соответствующую запись на оборотной стороне охотничьей путевки: указать вид животного и дату его добычи (обнаружения в ловушке). Если же в самолов попало охотничье животное нормируемых видов, на добычу которого у охотника нет разрешения, или занесенное в Красную книгу, следует проинформировать об этом сотрудников охотхозяйства, не изымая животное из капкана или ловушки.

БелТА