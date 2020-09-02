Спасатели Гомельской области за минувшие сутки дважды выезжали на возгорание авто, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Оба ЧП произошли 1 сентября с разницей в несколько часов. Около полудня спасателям Жлобина поступило сообщение о пожаре грузового микроавтобуса «Мерседес Бенц» в микрорайоне №19 райцентра.

Как уточнили в управлении, при пожаре поврежден салон авто. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Примерно в 13.40 в службу спасения сообщили, что в Гомеле на ул.Виноградной горит автомобиль МАЗ-551. «Было установлено, что грузовик загорелся в результате обрыва линии электропередач 110 кВ и падения проводов на кабину», — рассказали в УМЧС.

В результате пожара уничтожена кабина грузовика, повреждены колеса. Пострадавших нет. Спасатели ликвидировали возгорание, его причина устанавливается.

В обоих случаях рассматриваемая версия причины ЧП — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

БелТА