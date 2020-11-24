Бессимптомные носители нового коронавируса заразны в течение одной-двух недель, сообщил сотрудник координационного штаба по реагированию на пандемию европейского регионального бюро ВОЗ Олег Стороженко во время виртуального брифинга для русскоязычных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы получаем много противоречивой информации о бессимптомном течении новой коронавирусной инфекции. В первую очередь это связано с тем, что течение заболевания очень сложно отслеживать у тех, кто не предъявляет жалоб. Вместе с тем уже накоплен достаточно серьезный массив информации, согласно которому мы можем с уверенностью говорить, что вирус выделяется и у бессимптомных носителей», — сказал Олег Стороженко.

У бессимптомных носителей процесс выделения вируса происходит в течение одной-двух недель. У пациентов со средней тяжестью заболевания ПЦР-тесты показывают наличие вируса три недели, в тяжелых случаях вирус выделяется еще дольше.

«Потому тестирование, отслеживание контактов — это то, чему должен быть отдан приоритет, потому что бессимптомные пациенты, к сожалению, тоже заразны», — отметил сотрудник координационного штаба.

По разным данным, в популяции четверть всех заболевших коронавирусной инфекцией — бессимптомные носители. По словам Олега Стороженко, бессимптомных случаев заболевания больше среди детей. «Очень интересные наблюдения были в лагерях для беженцев, где основная часть населения — молодые люди. Там мы тоже не видели большого количества тяжелых и среднетяжелых случаев течения заболевания», — добавил Олег Стороженко.-0-