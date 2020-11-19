По состоянию на 19 ноября в мире заразились COVID-19 более 56,2 млн человек. Такие данные приводит Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире COVID-19 инфицированы 56 247 982 человека в 191 стране и регионе, выздоровели более 36 млн. Количество умерших возросло до 1 349 380.

Странами с наибольшим распространением коронавируса являются США (11 527 483), Индия (8 958 483), Бразилия (5 945 849), Франция (2 115 717), Россия (1 975 629), Испания (1 525 341) и Великобритания (1 434 004).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (250 520), Бразилии (167 455), Индии (131 578) и Мексике (99 528).

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