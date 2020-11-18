Именно курение нередко служит причиной хронических заболеваний легких, сердечно-сосудистых заболеваний. Но особое место среди болезней, связанных с курением, занимают злокачественные новообразования.

Сегодня табак является наиболее распространенным и доказанным канцерогеном для человека. Табачный дым содержит более 4 тысяч химических соединений, из которых около 45 являются известными канцерогенами. Кроме того, в табачном дыме присутствуют соединения, способствующие формированию канцерогенов в организме, десятки ядов, включая никотин, синильную кислоту и т.д., а также радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут.

Канцерогены в разы увеличивают вероятность появления и развития раковой опухоли. Попадая в организм, они повреждают программу ДНК клеток, и она утрачивает контроль над процессами пролиферации и дифференциации. Вследствие этого активность клеток становится неуправляемой: они начинают бесконтрольно делиться и создавать новообразования.

Следует помнить, что на развитие рака влияют ранний возраст начала курения, продолжительный стаж курения и суточная доза сигарет от 20 штук и более. Таким образом, чем раньше человек пристрастился к сигарете, чем дольше и больше он курит сигарет в день, тем выше риск развития рака – до 90% и более.

Курение провоцирует развитие не только рака легких, но и гортани, полости рта, включая губы и язык, пищевода, поджелудочной железы, мочевого пузыря, почек. К слову, только за 9 месяцев текущего года в Буда-Кошелевском районе выявлено: 19 случаев рака легкого, 7 из которых на поздней стадии; 6 случаев рака гортани, на поздней стадии 2 случая, 7 случаев рака полости рта и глотки, на поздней стадии 4 случая. И это далеко не полный список.

Какой напрашивается вывод? Просто нужно бросить курить. Учеными доказано, что своевременный отказ от курения снижает риск развития рака легких и удлинняет жизнь. При этом очень важно, чтобы сам курящий осознал пагубность своей привычки и твердо решил преодолеть никотиновую зависимость.

А на помощь всегда придут медработники. Так, 19 ноября с 9.00 до 11.00 в райбольнице будет организована «горячая линия». Вопросы по профилактике рака от табакокурения можно задать врачу-онкологу Н.В. Журовой по телефону 7-08-92.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА