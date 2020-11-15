О том, что это не пустые слова, красноречиво свидетельствуют финансово-экономические показатели сельхозпредприятия.

Год еще не завершен, но говорить о том, что сложится он удачно, есть все основания. Хоть на сегодняшний день в хозяйстве выполнены все основные полевые работы, аграрии трудятся весь световой день, создавая при этом хороший задел на будущий урожай: продолжают подъем зяби, заготавливают органику под весенний сев. Подходит к завершению уборка кукурузы на зерно. Надо сказать, и урожай царицы полей ожидается отличный – планируют собрать 2400 тонн при урожайности 100 ц/га. Продуктивным, несмотря на капризы природы, сложился нынешний сезон и для производства зерновых: валовой сбор зерна без кукурузы достиг 5060 тонн, при этом урожайность выше прошлого года на 5 ц/га, или 17,8%.

Основательно в хозяйстве подготовились и к зимне-стойловому периоду: проведен ремонт и побелка всех животноводческих помещений, для животных заготовлено 566 тонн сена, 6298 тонн сенажа и более 18 тысяч тонн силоса, что составляет 34,4 ц.к.ед. на 1 условную голову. Ведь именно животноводство, если быть точнее, производство молока является самым рентабельным для филиала. За 9 месяцев рентабельность продаж составила 24,9%, а за 10 месяцев производство молока увеличилось на 27%. Причем средний удой молока от одной коровы достиг 6677 кг, что на 1314 кг больше. По итогам года планируют получить более 7500 кг от каждой буренки.

В хозяйстве живут не одним днем: развивают эффективные направления, строят новые объекты. Словом, работают на перспективу. Неоценимую поддержку филиалу оказывает Гомельский химический завод. По словам главного инженера предприятия Владимира Громыко, за средства химзавода произведена реконструкция МТК «Бушевка», в настоящее время идет реконструкция МТФ «Папоротное», завершается строительство собственного зерносушильного комплекса. А обновление машинно-тракторного парка и обеспечение удобрениями осуществляется уже на постоянной основе.

О ближайших планах. В отрасли животноводства после завершения реконструкции МТФ «Папоротное» дойное стадо увеличится до 1100 голов, что позволит получить на 20% больше молока. А сорт «экстра» и вовсе должен стать ежедневным показателем эффективной работы животноводов. Соответственно, планируют увеличить и валовой сбор зерна: уже в нынешнем году посеяно 1336 га озимых зерновых, из которых 1160 га – на зерно и 176 га – для обеспечения крупного рогатого скота зелеными кормами.

Показатели сельхозпредприятия – в первую очередь заслуга всего коллектива. 153 человека трудятся на разных участках – механизаторы, полеводы, агрономы, животноводы. Нелегкий труд каждого заслуживает уважения и благодарности. Лучшие из работников в преддверии праздника будут награждены грамотами и благодарностями: среди них – водитель Валентин Филиппов, тракторист-машинист Павел Таранов, животновод Надежда Бакановская, бухгалтер Татьяна Гавриленко, оператор машинного доения Светлана Кухаренко.

Светлане Кухаренко не случайно доверили один из самых сложных и ответственных участков работы – раздой коров и телок на МТК «Бушевка», ведь за три с половиной года работы в хозяйстве она зарекомендовала себя как добросовестный работник, преданный своему делу.

– Чтобы работать в животноводстве, прежде всего нужно любить своих подопечных и уметь с ними ладить, – в этом убеждена Светлана Тимофеевна. – Животные чувствуют отношение к ним. А если ты не заботишься и не ухаживаешь за ними, толку будет мало. Стараюсь к каждой своей «ляльке» найти подход, поговорить с ней, а хорошие надои – это их своеобразная благодарность мне за заботу.

Полтора года бесперебойный процесс работы МТК «Бушевка» находится под умелым руководством управляющей Оксаны Аршинской. На Будакошелевщину она приехала из Украины, спасаясь от напряженной обстановки в родной стране.

– На Морозовичи выбор пал неслучайно, ведь в хозяйстве нам предоставили благоустроенное жилье и работу, – делится женщина. – Три с половиной года проработала кладовщиком, а полтора года назад мне предложили стать управляющей МТК «Бушевка». Скажу, что я быстро освоилась в животноводческой отрасли.

Как отмечает наша собеседница, производственный процесс на комплексе налажен четко, ее задача следить за тем, чтобы все работало бесперебойно, ведь от этого зависит и качество молока, и, соответственно, заработная плата животноводов. В среднем в день на комплексе надаивают более 11 тонн молока, а это значительный вклад в общую копилку сельхозпредприятия.

Механизатор Виктор Зеков – один из корифеев среди механизаторов, более тридцати лет отдавший сельхозпредприятию. Когда-то для него, сына лесничего, тяга к технике оказалась сильнее. «Кировец», «Нива», «Дон» – на разной технике пришлось потрудиться ему. Второй сезон выходит в поле на новеньком КЗС-1218: в нынешнем году в ходе уборочной намолотил почти 1,5 тысячи тонн зерна. В зимнее время будет работать на тракторе на подвозе сенажа и силоса, а придет весна – снова в поле. И так круглый год.

Работать с душой и на совесть – вот, пожалуй, главный секрет Виктора Зекова. Согласитесь, в этих простых словах и заложена житейская мудрость.

Наталья ЛОГУНОВА, Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото Ирины Палубец и Ольги Марцелевой

УНП 401148262