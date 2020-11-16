Вакцинация российской разработкой «Спутник V» от COVID-19 в Беларуси может начаться в 2021 году, прививку могут получить 1,8 млн человек. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в интервью программе «Главный эфир», показанной 15 ноября на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«В принципе, такое решение уже имеется — предварительно, на 2021 год. Конечно же, в первую очередь вакцинации будут подлежать медработники, педагоги, силовики», — отметил Александр Тарасенко.

Пока Минздрав не уточняет, сколько именно человек получат вакцину. «Но хотелось бы, чтобы эта цифра была не менее 1,8 млн и даже 2 млн, чтобы создалась иммунная прослойка», — пояснил главный санврач.

Испытания вакцины «Спутник V» в Беларуси еще продолжаются. «Когда они будут завершены, тогда можно будет с уверенностью сказать — успешно (они прошли. — Прим. БЕЛТА) или же какие-то есть вопросы. Пока никаких проблем среди населения, которому данная вакцина была введена, не отмечалось. Они чувствуют себя нормально», — добавил Александр Тарасенко. Окончательные выводы о применении вакцины будут сделаны после проведения всех испытаний.

Белта