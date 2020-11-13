Курение – это пагубная привычка, которая не только вредит здоровью человека, но и является причиной большинства пожаров и гибели на них людей.

С целью информирования населения о данной проблеме и в рамках второго этапа акции «Не прожигай свою жизнь» работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям встретились с трудовыми коллективами коммунального жилищного унитарного предприятия «Буда-Кошелевский коммунальник» и открытого акционерного общества «Агрохимуслуги».

В ходе встреч спасатели довели оперативную обстановку с пожарами и гибелью людей на них, рассказали работникам предприятий, к каким последствиям может привести курение в жилых помещениях, особенно в состоянии алкогольного опьянения, а также о том, что необходимо делать, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, и как действовать, если такая ситуация все же случилась. Разъяснили основные требования правил пожарной безопасности в быту и на рабочих местах. Порекомендовали оборудовать свои домовладения автономными пожарными извещателями.



Во время мероприятий присутствующие отвечали на вопросы викторины, учувствовали в конкурсах «Забей на вредную привычку» и «Обменяй сигарету на конфету», а также давали клятву борца с курением. Желающих расстаться с сигаретой оказалось на удивление много, они сами признали, что конфета гораздо полезней, чем сигарета. А врученные буклеты «Не прожигай свою жизнь» еще долго будут напоминать гражданам, что курить в неположенных местах запрещено.