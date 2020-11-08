Об изменениях в уплате алиментов с 1 июля текущего года рассказали в отделе принудительного исполнения Буда-Кошелевского района.

В соответствии со ст. 104 Кодекса о браке и семье алименты уплачиваются в добровольном порядке либо путем удержания из заработной платы по месту работы или по месту получения пенсии, пособия, стипендии, осуществления других выплат. Данная статья дополнена положениями, закрепляющими сроки уплаты алиментов, а также возможность их уплаты на будущее время.

Так, алименты уплачиваются ежемесячно, если иное не определено Брачным договором, Соглашением о детях, Соглашением об уплате алиментов. При этом их уплата за текущий месяц производится не позднее последнего дня следующего за ним месяца. Алименты могут быть уплачены на будущее время в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве. Такая возможность может быть предусмотрена Соглашением об уплате алиментов.

Изменился порядок расчета задолженности по алиментам в отношении должников, которые не работали или не представили документы, подтверждающие свой заработок. В настоящее время размер задолженности по алиментам определяется судебным исполнителем исходя из заработка и (или) иного дохода, полученного должником за время, в течение которого не производилось взыскание. Если должник в этот период не работал или не представил документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность определяется исходя из заработка и (или) иного дохода, получаемого им на момент начисления задолженности по алиментам.

В случаях, когда должник на момент начисления задолженности по алиментам не работает, ее размер определяется исходя из заработка должника по последнему месту работы, а при отсутствии сведений об этом либо если с момента увольнения прошло более трех месяцев – исходя из средней заработной платы работников в республике. Теперь задолженность по алиментам с граждан, которые не занимаются трудовой деятельностью, зависит от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения: 50% – на одного ребенка, 100% – на двух и 150% – на трех и более детей.

Устанавливается и расчет задолженности по алиментам за период пребывания должника в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований на срочной военной службе, прохождения им альтернативной службы, если размер алиментов не определен Брачным договором, Соглашением о детях или Соглашением об уплате алиментов. В таких случаях алименты будут определяться: на одного ребенка – 25%, на двух – 33%, на трех и более детей – 50% фактически полученного должником дохода.

Обязанные лица: кто они, кому и что должны?

Таковыми считаются лица, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о взыскании расходов, затраченных на содержание их детей, находящихся или находившихся на гособеспечении. Они должны исправно трудиться, чтобы ежемесячно возмещать эти расходы (Декрет №18). Но в большинстве случаев у них нет такого желания. Обязанные считают, что раз у них отобрали детей, то теперь они никому ничего не должны. К сожалению, дети для таких людей – далеко не самое ценное.

Отметим, что уголовная ответственность для обязанных лиц наступает в случае неявки на работу в течение 10 и более рабочих дней в течение 3 месяцев либо в сокрытии или занижении ими размера заработной платы и приравненных к ней доходов, а равно в уклонении от трудоустройства по судебному постановлению, совершенном в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение (ч. 2 ст. 174 УК). Наказание за данное преступление – вплоть до лишения свободы сроком до 1 года, в случае повторного его совершения – до 2 лет. Самой распространенной причиной прогулов является тяга к алкоголю, ведь, по статистике, большая часть обязанных лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, состоит на учете у врача-нарколога.

Обращаемся к лицам, которые в силу различных жизненных причин должны возмещать расходы, затраченные государством на содержание их детей: одумайтесь, пока не поздно, и не совершайте ошибок, влекущих уголовную ответственность.

Подготовила

Елена БЕЛКО