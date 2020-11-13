В Буда-Кошелеве сформированы народные дружины, куда вошли добровольцы из числа работников организаций и предприятий райцентра. Чем на практике занимаются добровольные дружины, «Авангард» узнал, побывав на одном из таких дежурств.

Координирует работу дружинников милиция, поэтому в назначенный день к 19.00, согласно составленному графику, отправляемся в РОВД. Здесь добровольным помощникам милиции перед началом дежурства выдают красные повязки и проводят инструктаж с записью в соответствующем журнале.

В этот раз помощь правоохранителям решили оказать педагоги из средней школы №1 райцентра. На свое первое дежурство гражданские активисты отправились вместе с опытным стражем порядка. Сотрудник группы по борьбе с экономическими преступлениями оперуполномоченный старший лейтенант милиции Александр Зобов не один год отработал участковым инспектором и не понаслышке знает эту работу. Он рассказывает дружинникам, как вести себя в той или иной ситуации и на что обращать особое внимание. Их главная задача – профилактическая работа с целью предотвращения правонарушений, которая, к слову, педагогам хорошо известна.

Во время совместного дежурства дружинники с правоохранителем совершили обход главных улиц райцентра, побывали на автостанции и железнодорожном вокзале, АЗС и в торговых объектах, а также в местах, где собирается молодежь. Следует отметить, что во время дежурства правонарушений не замечено.

«Авангард» поинтересовался у добровольцев, что их подвигло пойти в дружинники?

Наталья ЗАЙЦЕВА, учитель-дефектолог:

– Хочется, чтобы на наших улицах был порядок, а если и мы можем в этом помочь, то почему бы и не воспользоваться такой возможностью. Некоторые могут сказать, что это не женское дело – урезонивать выпивших нарушителей порядка. Но перед нами и не стоит такая цель. Мы, прежде всего, должны воздействовать на них словом и методом убеждения, а не физической силой, ведь для этого с нами и ходит милиционер.

Статус дружинника определен Законом об участии граждан в охране правопорядка. К основным функциям добровольной дружины отнесена охрана общественного порядка, жизни и здоровья граждан и их собственности, пресечение распитий спиртного в общественных местах, мелких хулиганств, правонарушений, связанных с разрисовкой зданий, расклеиванием наклеек, обеспечение безопасности движения.

Оксана ПАРФЕНОВА, учитель информатики:

– В наших населенных пунктах должно быть безопасно. Считаю, что опыт советских времен, когда немаловажную роль в охране общественного правопорядка играли народные дружины, в этом весьма кстати. К тому же, если есть возможность предупредить правонарушение на законных основаниях, то это обязательно нужно сделать. Хочется быть полезным своим землякам, чтобы наши дети и близкие могли спокойно ходить по улицам и не беспокоиться за свою безопасность.

Дружинники – связующее звено между народом и милицией, которыми движут совсем не корыстные мотивы. Умение решить конфликт без применения силы – их главное оружие. Добровольцев можно увидеть на улицах города каждую пятницу и субботу с 19.00 до 23.00.

Как отметил заместитель начальника отдела внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению ОВД райисполкома Андрей Шейман, деятельность добровольных дружин регламентируется Законом Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. №214-3 «Об участии в охране правопорядка». Основной документ – это постановление Совмина №1354 от 17 октября 2003 об утверждении примерного положения о добровольной дружине, согласно которому в добровольную дружину принимаются граждане республики, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья выполнять задачи по оказанию содействия в охране общественного порядка, жизни и здоровья граждан и их собственности, участии в деятельности по профилактике и пресечению правонарушений. Как показывает практика, в такие дружины вступают сознательные граждане, готовые оказывать содействие милиции в поддержании порядка. Сегодня 62 гражданских активиста готовы оказать добровольную помощь правоохранителям.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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