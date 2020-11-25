24 ноября в 20:15 с в службу спасения по телефону «101» от женщины поступило сообщение о том, что ее дочь вместе с мужем и несовершеннолетними детьми потерялись в лесном массиве возле д. Селец.

События развивались следующим образом: мать, отец и двое детей, проживающие в деревне Кошелево около 19:00 пошли в гости к бабушке в д. Любица и потерялись в лесу.

В 20:20 на поиски направлены работники Буда-Кошелевского РОЧС, работники ПАСО областного управления МЧС и работник ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз».

В 22:00 потерявшиеся были обнаружены. Осмотрены работниками скорой медицинской помощи и отпущены домой.