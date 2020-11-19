17 ноября в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в доме д. Дербичи.

В результате возгорания поврежден пол в комнате на площади 1 м. кв., закопчены стены и имущество. Техника МЧС для ликвидации пожара не привлекалась, потушено населением. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

Данные факты очередной раз показывают, что неосторожное обращение с огнем при курении приводит к пожару.

МЧС напоминает, согласно правил пожарной безопасности оставлять без присмотра зажженные свечи, курить в кровати или ином месте для сна, выбрасывать непотушенные сигареты, спички из оконных проемов, с балконов (лоджий) многоквартирных жилых домов, в стволы мусоропроводов, мусорные контейнеры, баки, урны на придомовой территории строго запрещено.

Буда-Кошелевский РОЧС