Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире увеличилось за 24 часа более чем на 604 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 22 ноября данные Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 16:31 22 ноября в ВОЗ зафиксированы 57 882 183 инфицированных и 1 377 395 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 604 943, умерших — на 9 237.

Пик суточной заболеваемости был зафиксирован 14 ноября — 667 118 инфицированных, а смертности — 17 апреля (12 432).

Более 44% случаев заражения за сутки приходятся на Северную и Южную Америку (270 290) – этому региону уступила первенство Европа, которая теперь на втором месте (232 897), на третьем — Юго-Восточная Азия (55 697).

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США — 11 789 012. В десятку входят также Индия (9 095 806), Бразилия (6 020 164), Франция (2 089 353), Россия (2 089 329), Испания (1 556 730), Великобритания (1 493 387), Италия (1 380 531), Аргентина (1 359 042), Колумбия (1 233 969), Мексика (1 025 969) и Перу (946 087).

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