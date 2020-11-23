Железная дорога – один из основных видов транспорта в нашей республике. Она функционирует днем и ночью, независимо от времени года и атмосферных условий.

Но современная железная дорога – это еще и различные инженерные сооружения, технические устройства и средства, основными из которых являются железнодорожный путь, подвижной состав (локомотивы и вагоны), сооружения локомотивного и вагонного хозяйства, сооружения и устройства сигнализации и связи, а также электроснабжения.

Особую остроту в последнее время на железной дороге приобрели вопросы безопасности движения поездов в связи с деструктивным поведением отдельных несознательных граждан – наложением на путь посторонних предметов, искусственного замыкания рельсов, что приводит к подаче ложных сигналов автоматики.

Все это может привести к серьезным аварийным последствиям, а в результате – к административной и уголовной ответственности. Напоминаем, что подобные действия по ч. 2 ст.18.3 КоАП (повреждение железнодорожных путей, путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи) наказываются штрафом от 20 до 50 базовых величин. При наступлении более тяжелых последствий наступает уголовная ответственность по ст. 309 УК (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения) и наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

Уважаемые сограждане, призываем вас к законопослушному поведению. Не поддавайтесь деструктивным призывам и не совершайте проступков, за которые придется отвечать по всей строгости закона.

ООПиП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома