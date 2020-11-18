Алина Дронина

Диагностируем коронавирус по мировым стандартам

К появлению COVID-19 в Беларуси готовились. В первую очередь — в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии (РНПЦЭМ), национальном центре инфекционных болезней. О том, как разрабатывались уникальные стратегия и тактика технологий распознавания вируса, как действует система диагностики в стране, БЕЛТА рассказала заместитель директора по научной работе РНПЦЭМ Алина Дронина.

Начали с «COVID-19-скрин»

Ученые и медики не были застигнуты врасплох. Мир, и мы в том числе, были в курсе событий с самого начала. Обратите внимание на хронологию событий. 1 января поступает сообщение о первых 27 заболевших в Ухани. 3 января Всемирная организация здравоохранения информирует, что это «вирусная пневмония неизвестной этиологии». С этого же дня Минздрав Беларуси начинает оперативно отслеживать ситуацию. 8 января китайские ученые уточняют, что возбудитель заболевания — новый штамм коронавируса. Учитывая опыт предыдущих пандемий, мы уже знали, что это реальная угроза для нас. Благодаря оперативной работе китайских ученых и открытой информации о геноме нового коронавируса мировое сообщество получило возможность оперативно разработать диагностические препараты и искать возможные лекарственные средства. Диагностика вируса для белорусов была, что называется, делом техники. Ведь в распоряжении РНПЦЭМ есть отечественная универсальная технология создания наборов для выявления возбудителей, в том числе новых, которые ранее в стране не встречались, — особо опасных вирусных инфекций. Она использовалась и при разворачивании в стране диагностических исследований новой коронавирусной инфекции.

Как только специалисты ВОЗ опубликовали протокол определения вируса SARS-CoV-2 и рекомендации для лабораторий, научные сотрудники РНПЦЭМ в кратчайшие сроки по собственной инициативе разработали экспериментальный препарат «COVID-19-скрин» — набор реагентов для выявления коронавируса. Так был получен первый диагностический тест в Республике Беларусь. Это стало важным шагом в обеспечении готовности страны к проведению оперативных лабораторных исследований по выявлению нового коронавируса. Получив разрешение Минздрава, его сразу запустили в производство. Лаборатории центра одна за другой стали подключаться к обследованию заболевших. Выпуск первых комплектов реагентов и первые диагностические исследования были организованы на базе лаборатории гриппа и гриппоподобных заболеваний. Уже с 23 января началось тестирование биологического материала на COVID-19.

В режиме реального времени

С 30 января процесс диагностики перешел в круглосуточный режим. Тестирование новой коронавирусной инфекции в РНПЦЭМ на наборе реагентов для ПЦР-диагностики SARS-CoV-2 собственного производства успешно прошло внешнюю оценку качества в Институте имени Роберта Коха (Германия). Более того, расшифрованные нуклеотидные последовательности изолятов вирусов SARS-CoV-2, выделенных в Беларуси, помещены в международную базу данных, что сделало их доступными для мирового сообщества. По мере увеличения количества лиц, которым назначались обследования, к работе подключились лаборатории биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов, диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций, биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций и инновационная лаборатория. Тем не менее наибольшее их количество выполнялось в Национальном центре по гриппу, работающем на базе лаборатории гриппа и гриппоподобных заболеваний. Весной только РНПЦЭМ выполнял исследования материала, поступавшего из всех организаций здравоохранения республики.

Все — в электронной картотеке

Позднее по решению Минздрава в график тестирования COVID-19 дополнительно были включены 11 лабораторий страны. Когда к диагностике стали подключаться лаборатории в областях, РНПЦЭМ стал проводить исследования для учреждений Минской области, республиканских научно-практических центров и Минского городского ЦГЭ. Осенью, ближе к октябрю, в графике лабораторного тестирования на COVID-19 стали работать 58 лабораторий страны. Всего РНПЦЭМ на 12 ноября выполнил 120 466 исследований образцов биоматериала на наличие коронавируса методом ПЦР в режиме реального времени.

Учитывая большой поток биоматериала, РНПЦЭМ для учета и регистрации биопроб создал кол-центр. Это дало возможность унифицировать учет направлений на исследование на коронавирус SARS-CoV-2, создать базу данных пациентов РНПЦЭМ, автоматизировать и соответственно ускорить выдачу результатов анализов. Затем центр создал и включил в Государственный регистр информационных ресурсов «Базу данных пациентов, обследованных на содержание генетического материала коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в режиме реального времени в Республике Беларусь». Информация о каждом обследованном находит свое место в электронной картотеке, она доступна специалистам и используется для дальнейших научных исследований.

Ключ к идентификации и масштабированию

В мире в качестве золотого стандарта лабораторной диагностики COVID-19 был признан основной метод — ПЦР, направленный на выявление РНК ее возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. Чтобы изучить иммунную реакцию человека на новый вирус, был запущен и второй тип диагностики, позволяющий обнаружить наличие антител (IgM, IgG, IgA) к возбудителю в сыворотке крови. Он помогает установить, на каких сроках заболевания в крови заболевших появляются разные типы антител, сколько времени они сохраняются, зависит ли количество и динамика выработки от клинической формы и степени тяжести заболевания. Исследование гуморального иммунитета позволяет определить масштаб распространения COVID-19 среди людей, которые не обращались за медицинской помощью, а также лиц, которые не были выявлены в связи с отсутствием или слабой выраженностью симптомов, установить факт контакта с возбудителем COVID-19. Метод также незаменим при тестировании донорской крови и плазмы переболевших, которая будет использована для лечения болезни, протекающей в тяжелой форме.

Всего в РНПЦЭМ используется восемь наборов реагентов по выявлению коронавирусной инфекции, изготовленных на основе отечественных разработок, в основе которых достижения генной инженерии. Наборы прошли клинические испытания и получили разрешения Минздрава на производство и применение. Они поставляются в учреждения здравоохранения страны, экспортируются и используются для оказания медицинских услуг населению. То есть наработки ученых РНПЦЭМ по обеспечению диагностических исследований населения на COVID-19 максимально масштабированы. В стране организована современная национальная система диагностики населения, соответствующая мировому уровню.

Уезжающим за границу и не только

Исследования в центре (кстати, доступные по цене) проводятся с июня 2020 года для физических лиц, а также предприятий различных форм собственности. За это время в центр обратились более 8 тыс. человек. РНПЦЭМ — одно из шести учреждений Минска, которым Минздрав разрешил выполнение исследований по диагностике COVID-19 с выдачей сертификатов лицам, выезжающим за границу. Все этапы лабораторных исследований автоматизированы, выполняется штрихкодирование первичных проб пациентов.

Пандемия коронавируса в 2020 году поставила под угрозу большое число человеческих жизней и парализовала экономическую и социальную активность всех стран. Поиск способов предотвращения и снижения негативных последствий от коварной инфекции — приоритетное направление научных исследований. Наша задача — разработка новых и усовершенствование применяемых технологий и методик диагностики актуальных для страны инфекционных заболеваний, с чем мы успешно справляемся.

Тамара Маркина,

БЕЛТА.