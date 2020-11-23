На дворе установилась холодная и дождливая погода, поэтому открытый подвал или чердак определенно привлекают внимание лиц, ведущих асоциальный образ жизни, где они зачастую оборудуют себе временные места для проживания. В таком «жилище» постоянно пользуются открытым огнем, курят, часто в нетрезвом состоянии. В связи с этим с целью предупреждения пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде работниками Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС проведен очередной рейд по обследованию чердаков и подвалов в многоквартирных жилых домах д. Потаповка и г.п. Уваровичи.

При проведении рейдовых мероприятий особое внимание акцентировалось на возможность доступа в чердачные и подвальные помещения посторонних лиц, выявление фактов складирования горючих материалов, мусора в подвалах. Оценивались состояние электрической проводки и электрического оборудования, путей эвакуации, а также сохранение жителями общего противопожарного режима. В ходе рейда были выявлены подвальные помещения и чердаки, в которые не ограничен доступ посторонних лиц, а также есть факты хранения на путях эвакуации горючих материалов. О выявленных недостатках проинформированы заинтересованные.

Буда-Кошелевский РОЧС