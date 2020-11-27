По 4 декабря в Беларуси проводится профилактическая акция «Зимний тюнинг для машин — правильный протектор шин!»

Согласно ПДД с 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении автомобили должны быть оборудованы зимними шинами.

Требование распространяется на автомобили:

— с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно,

— легковые и грузо-пассажирские с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т,

— автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т.

Зимняя резина должна быть установлена на всех колесах и иметь:

— остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм,

— маркировку в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, M&S, M.S., M S, All Seasons.

Сравнение тормозного пути*:

— зимние шины, новые — 23,9 м,

— зимние шины, 4 мм — 25,0 м,

— летние шины, новые — 46,8 м.

За нарушение этого требования ПДД предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (БВ)**.

При повторном нарушении в течение года — штраф от 2БВ до 5 БВ.

*При скорости 50 км/ч на утрамбованном снегу.

**В настоящее время 1 БВ равна Br27.

Источник: УГАИ МВД Беларуси.

Белта