По 4 декабря в Беларуси проводится профилактическая акция «Зимний тюнинг для машин — правильный протектор шин!»
Согласно ПДД с 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении автомобили должны быть оборудованы зимними шинами.
Требование распространяется на автомобили:
— с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно,
— легковые и грузо-пассажирские с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т,
— автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т.
Зимняя резина должна быть установлена на всех колесах и иметь:
— остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм,
— маркировку в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, M&S, M.S., M S, All Seasons.
Сравнение тормозного пути*:
— зимние шины, новые — 23,9 м,
— зимние шины, 4 мм — 25,0 м,
— летние шины, новые — 46,8 м.
За нарушение этого требования ПДД предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (БВ)**.
При повторном нарушении в течение года — штраф от 2БВ до 5 БВ.
*При скорости 50 км/ч на утрамбованном снегу.
**В настоящее время 1 БВ равна Br27.
Источник: УГАИ МВД Беларуси.