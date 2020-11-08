В последние месяцы на территории Гомельской области, в том числе и нашего района, участились кражи материальных ценностей из неохраняемых объектов.

Не секрет, что воров привлекают объекты со слабой технической укрепленностью. В таком случае единственно надежным способом обеспечить сохранность имущества будет установка на объекте охранной сигнализации с подключением на пульт централизованного наблюдения подразделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Следует отметить, что даже решетки, замки, роллеты не представляют собой серьезного препятствия для защиты от преступных посягательств, если объект не оборудован техническими средствами охраны, выведенными на пульт централизованного наблюдения подразделения охраны. При отсутствии охранной сигнализации (либо при наличии автономной), как показывает практика, злоумышленникам не составит труда проникнуть на объект и совершить хищение материальных ценностей. Защитите свое имущество, сделав шаг к гарантированной его сохранности.

За более подробной информацией обращайтесь в отделение охраны по адресу: 247350, г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 15. Контактный телефон 7-56-20.

Подготовила Елена БЕЛКО