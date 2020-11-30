Запуск атомной станции открыл Беларуси новые возможности для национальной экономики и позволил активнее развивать другие сферы. В числе приоритетных направлений и подключение жилого фонда к электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения.

Причем пятую часть вложений на перевод домов на электричество, используемое для нужд отопления, подогрева воды и приготовления пищи планируется компенсировать. Эта норма предусмотрена в проекте президентского указа, согласно которому размер возмещения части расходов составляет 20% от стоимости выполненных работ (включая расходы на приобретение оборудования) по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда, но не более 40 базовых величин (1 БВ – Br27). При этом часть расходов возмещается однократно на выполнение работ по электроснабжению одного жилого дома по решению собственника. С учетом стоимости этих работ (ориентировочно Br5 тыс.) возмещение части расходов на одного гражданина может составить около Br1 тыс. (20% от стоимости работ и оборудования).

Алгоритм действий перехода на электричество, используемое для нужд отопления и подогрева воды, нам пояснил начальник Буда-Кошелевского производственного участка «Энергосбыта» Виктор Богданович:

– Если вы строите новый индивидуальный жилой дом, в котором планируете использовать электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения или планируете использовать электроэнергию для этих же целей в уже эксплуатируемом индивидуальном жилом доме, вам необходимо обратиться в райисполком с заявлением. Здесь же вас внесут в список граждан на возмещение части расходов на электрификацию. При этом вам необходимо обязательно указать предельную величину испрашиваемой мощности. Далее райисполком самостоятельно запросит у энергоснабжающей организации технические условия на присоединение к электрическим сетям. В эксплуатируемом индивидуальном жилом доме, возможно, потребуется реконструировать внутридомовые электрические сети и ответвление от воздушной линии распределительной электрической сети внешнего электроснабжения. Поэтому потребуется разработать новую проектную документацию для внешнего и внутреннего электроснабжения. В проектной документации необходимо предусмотреть установку отдельного (дополнительного) электросчетчика.

По вопросу проектирования, выполнения электромонтажных работ, электрофизических измерений внутридомовых электрических сетей можно обращаться в организации, выполняющие такие виды услуг, или в райисполком, в том числе в службу «Одно окно».

Если услуги по проектированию и монтажу электроустановок, электрофизическим измерениям оказывались организациями, не входящими в состав «Белэнерго», то для подключения необходимо предоставить: заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, копии проектной документации и протоколов электрофизических измерений.

Если услуги по проектированию заказывались в организации, входящей в состав «Белэнерго», достаточно будет заявления и паспорта.

Подключение реконструированных электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям осуществляется специалистами Буда-Кошелевского РЭС Гомельские электрические сети, ф-л РУП «Гомельэнерго».

Специалисты «Электрических сетей» также организовывают приемку реконструированных электроустановок одноквартирных (блокированных) жилых домов сотрудниками «Энергогазнадзора» и «Энергосбыта».

После приемки объекта собственнику необходимо дождаться решения о возмещении средств. Здесь следует отметить, что претендовать на возмещение средств (а это именно возмещение, а не субсидия) смогут не все. Для начала это не касается многоквартирных жилых домов. По частному сектору откажут, если: в доме уже есть централизованное газо- или теплоснабжение, чтобы ранее вложенные госсредства были эффективными; если дом в зоне отселения или если ранее уже привлекались бюджетные средства и льготные кредиты на газификацию, чтобы избежать двойной несправедливой господдержки. Только в нынешнем году по этой госпрограмме, как ожидается, переоборудуют полтысячи домов.

При этом использовать электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах) с 1 января по 31 мая включительно по тарифу 0,0335 руб. за 1 кВт∙ч. и с 1 июня по 31 декабря включительно по тарифу 0,0374 руб. за 1 кВт∙ч могут только те потребители, у которых отсутствует центральное газо- и теплоснабжение.

Подготовила Ирина ШУТОВА