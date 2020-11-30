Есть такой старый добрый фильм с Мег Райан и Томом Хэнксом. Если вы романтик, обязательно посмотрите. Но речь сегодня не о нем – о письмах, да не простых, анонимных. Вы когда-нибудь писали анонимки? Нет? Ну и хорошо. А вам самим приходили анонимные письма? Тоже нет? Да вы счастливчик!

Первое, что мне захотелось сделать, когда в редакцию пришло анонимное письмо, так это спросить: мне следует обижаться? Но с таким же успехом я могла бы задать свой вопрос ветру, камню или фонарному столбу: автор предпочел остаться безымянным, на конверте отсутствовал обратный адрес. Письмо, а точнее «коллаж», представляло собой копию газетной полосы с колонкой редактора, поверх которой крупными буквами было выведено слово «зашквар». Слово это я не люблю, никогда не употребляю: перекочевало оно в молодежный сленг из тюремного жаргона. Обозначает нечто позорное, недостойное, неприличное. Не спрашиваю: «За что?» Знаю. Обиделась? Отнюдь. Мне случалось совершать поступки, за которые до сих пор стыдно, но моя колонка – это точно не наш случай.

На самом деле стыдно писать анонимные письма, оскорблять людей, призывать к забастовкам, к расправе над несогласными с меньшинством, разбрасывать шипы на дороге, устраивать диверсии на железке и радоваться санкциям, которые бьют по экономике родной страны. Вы, ребята, не герои, а экстремисты. Вам ли кричать о правовом дефолте, взывать к справедливости, раздавать советы и… копаться в моей карме? Да-да, читатель, это не опечатка. Во втором письме, которое принесли мне уже на дом, находился незамысловатый текст, суть которого сводится к тому, что я, прислуживая современному фашизму, использую Бога и собственных детей. «Ты не боишься, – пишет автор, – что испорченную тобой карму придется отрабатывать твоим детям и внукам?» «Надо же, какие доброхоты, – подумала я, – занялись бы лучше самообразованием, коль уж есть свободное время». Ну, право, стыдно писать такие глупости, да еще так безграмотно. А вообще, знаете, товарищи буддисты, хотите перемен? Начните с себя. Оставьте вы богов, карму, начальников и правительство в покое.

Как сказал автор книги «Психология народов и масс», французский психолог, социолог и историк Гюстав Лебон: «Судьбы народов определяются их характером, а не правительством… Каждый народ имеет ту форму правления, какую он заслуживает. Верить, что формы правления и конституции имеют определяющее значение в судьбе народа, – значит предаваться детским мечтам. Только в нем самом находится его судьба, но не во внешних обстоятельствах. Всё, что можно требовать от правительства, – это то, чтобы оно было выразителем чувств и идей народа, управлять которым оно призвано. По большей части в силу одного только факта, что то или другое правительство существует, оно представляет точное отображение народа».

P.S. Всякий орган, остающийся без действия, теряет способность функционировать. Мозговая клеточка в том числе. Это я тоже вычитала у Лебона. Если все же решите воспользоваться моим советом, то начните понемногу думать своей головой.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ