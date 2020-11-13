Нельзя насладиться вкусом пищи, не проголодавшись, в полной мере ощутить тепло, хорошенько не померзнув, отдохнуть, не потрудившись. Не бывает добра без зла, порядка без хаоса, успеха без проигрыша, света без тьмы. Всё в этом мире имеет ценность, и тьма в том числе. Потому что в темные времена лучше всего видно светлых людей. Вообще, хаос в умеренных количествах, дозированными порциями просто необходим. Как еще можно почувствовать разницу? Спуститься с небес на землю, иными словами, заземлиться?

Никогда не задумывались, почему не видно колонн праздношатающихся на улицах провинциальных городов и деревень? Почему здесь нет баррикад и сцепок? На мой взгляд, ответ очевиден: авантюристы и бузотеры предпочитают большие города. Там проще затеряться в толпе. Это здесь мы все как на ладони, знаем, кто и чем дышит. Тем же мелким недоавантюристам, кому масштаба не хватило, чтобы съехать в столицу, остается строчить в телеграмм-каналах, умиляться щедростью и политической сознательностью венгерского школьника, пожертвовавшего на перемены в далекой Беларуси 240 форинтов или 70 евроцентов (стоимость школьного бутерброда) в Фонд солидарности с уволенными и бастующими, делить власть и распределять должности в ожидании западных благодетелей. Но их, готовых открыть ворота в осажденный город, к счастью, меньшинство.

Информационные помойки, как правило, власти над умами людей, занятых созидательным трудом, не имеют. Да и времени там сидеть у большинства просто нет: работа, дом, семья, дети, огород, рыбалка, банька… Да мало ли у нас, провинциалов, дел? А взять наших аграриев. Им некогда чатиться в мессенджерах – они работают, землю обрабатывают, урожай убирают. А еще им надо успеть дерево посадить, дом построить, сына вырастить…

Как говорил один из героев повести Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков»: «Копай землю, возделывай душу». Иными словами, если чувствуете, что сносит крышу, лучший способ прочистить мозги – заземлиться. Я сама так часто делаю.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ