– Твои тоже ленивые? – спросила как-то приятельница, имея в виду детей.

– Конечно! А как же? Ну какой нормальный среднестатистический ребенок радуется работе и не отлынивает от нее при малейшей возможности? И я не любила, особенно субботу – день уборки и стирки. Пылесосить, мыть полы, посуду, убираться в шкафу и знать, что где-то там жизнь бьет ключом, а тебя взяли и отрезали сегодня от всего этого – сущее наказание. Недавно убирала со старшим сыном опавшую листву и цветы. Он ворчит, мол, от этих цветов, от этого дикого винограда одна морока, лучше засеять все газоном на будущий год. Говорю: «Ни за что. Во-первых, это красиво, а во-вторых, мне нравится с тобой вместе заниматься полезным, хорошим делом». Он сердится, ворчит, сопит, но работает, старается. А я, знай себе, посмеиваюсь. Ситуация меня забавляет и умиляет. Так это по-человечески. Думаю, поворчи-поворчи – имеешь право. Право покапризничать и возмутиться на мою очередную просьбу: «Опять убирать?!» или сказать: «Не хочу». Потому что придет время, а оно обязательно придет, когда сердиться будешь только на себя, когда некому будет сказать: «Не хочу», и даже болеть будет некогда. Встанешь и пойдешь.

Вот еще история про отношения с домашней рутиной. Одна моя очень хорошая подруга вывела целую теорию: «Я не испытываю радости от мытья посуды, уборки и готовки, потому что мама неправильно воспитывала». Отнесемся с пониманием, друзья, она сейчас в декретном отпуске. И вот с чего она взяла, что должна прыгать от радости, перемывая в шестой раз за день тарелки, не знаю. Мы меняем подгузники не потому, что любим это делать, а потому, что любим своих детей. И дело вовсе не в воспитании и не в маме, которая, к слову, не потворствовала безделью, но и не зверствовала, и уж тем паче не пыталась внушить любовь к мытью посуды или уборке в шкафу, будь он неладен. Вот и моя любила повторять: вырастешь, всему научишься. Так и случилось. А у бабули, вообще, на этот случай была заготовлена блестящая фраза: «Учись танцевать, а дело делать и горе научит». Она за словом в карман не лезла. Танцевать действительно любила и умела, впрочем, как и работать.

Все мы дети своих родителей. Но каждому из нас, обзаведясь потомством, приходится каждый день делать собственный сложный выбор: баловать или держать в строгости, разрешать или запрещать, уступать или настаивать на своем, предоставлять свободу выбора или подчинять, подавлять волю. Последнего я боюсь больше всего. Никто не знает, как правильно. А жаль.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ.