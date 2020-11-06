Командный дух, трудовой азарт и отличное настроение: сегодня на Будакошелевщине проходит субботник

Несмотря на погоду на улицах райцентра с утра кипит работа. Предприятия и организации города вышли на уборку закрепленных и подведомственных территорий.

Вдоль улицы Ленина работники центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций, отдела образования райисполкома и коллектив гимназии убирали опавшую листву и мусор, подметали тротуарные дорожки.

Татьяна Иванова, начальник отдела исполнения бюджета первичного уровня центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций:

— Очень здорово, что всем коллективом вышли на уборку города. Приятно видеть чистые и благоустроенные улицы Буда-Кошелева, особенно в преддверии зимнего периода. Еще с детства помню, что субботники – всегда праздник, бодрое настроение и осознание того, что ты причастен к нужному и полезному делу.

Евгений Агажельский, директор гимназии:

— Сегодня вышли практически всем дружным коллективом, за исключением тех, кто занят в воспитательном процессе. Причем убираем подведомственную и закрепленную территорию постоянно, каждую пятницу. Считаю, что стремление содержать город в чистоте – вполне естественно для каждого его жителя. К тому же, хорошее настроение и физическая активность никогда не будут лишними.

По Советской работали педагоги и работники средней школы №1.

Елена Васильцова и Татьяна Парфененко, педагоги средней школы №1:

— Чистый, красивый, ухоженный. Приятно, что такие слова можно сказать о нашем городе. Рады осознавать, что мы также причастны к этому. За нашей школой закреплена одна из главных улиц – Советская. Она же – въездные ворота и, можно сказать, одна из визитных карточек Буда-Кошелева. Коллектив школы постоянно поддерживает чистоту вдоль всей улицы, сегодняшний субботник – не исключение.

Работники территориального центра соцобслуживания населения и центральной районной больницы приводили в порядок улицу 50 лет Октября.

Активное участие в субботнике принимают члены трудового коллектива РУП «Белоруснефть-Особино».

Наталья Логунова.

Фото Ирины Палубец и РУП «Белоруснефть-Особино»