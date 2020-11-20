Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что благодаря поддержке государства в стране удалось сохранить многие предприятия и коллективы. Об этом он заявил сегодня, посещая ОАО «Гомсельмаш», передает корреспондент БЕЛТА.

«Некоторые нам предлагают перемены и реформы — это не надо, продадим. Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартно, социалистическим путем. Неважно, каким, но мы спасли их. Да, где-то они напряглись, но и государство же плечо подставило», — сказал глава Президент.

Александр Лукашенко заверил, что государство и далее будет готово подставить плечо и «Гомсельмашу», и другим предприятиям, но им также необходимо выполнять взятые на себя обязательства, рассчитываться по долгам. В этом плане главе государства доложили, что за последние полтора года на «Гомсельмаше» примерно в три раза сократились складские запасы, идут продажи. Аналогичная позитивная тенденция отмечается и в Гомельской области в целом.

За 9 месяцев этого года запасы готовой продукции в регионе сокращены на 36% и на столько же увеличены объемы производства. «Это очень важно, потому что разного рода ресурсы каждый день пишут, что мы все на склад работаем. Премьера спрашиваю, он меня информирует, какой процент разгрузки складов. Положительный. Но им (оппозиционно настроенным интернет-ресурсам. — Прим. БЕЛТА) не надо объективной картины», — обратил внимание белорусский лидер.

Было отмечено, что валовой региональный продукт Гомельской области за истекший период этого года несколько сократился, но по итогу года планируется выйти на 100% ВРП.

В то же время председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил некоторые проблемы с экспортом. Президент объяснил эту проблему общемировой тенденцией: «Проблема с экспортом — она и будет, она никуда не денется. Мир остановился, нет потребления, тем более машиностроительной продукции».

Снижение экспортных поставок наблюдается и на «Белоруснефти», что, по словам губернатора, может сказаться и на экономических показателях области в целом. Тем не менее, концерн развивается и в соответствии с имеющейся стратегией планирует наращивать объемы производства и, соответственно, нефтедобычи. Для этого «Белоруснефть» будет активнее задействовать как отечественные месторождения на Полесье, так и месторождения в России.

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