Максиму Страх сейчас 26 лет. В возрасте 4-х месяцев ему поставили диагноз «перенесенный менингоэнцефалит», с тех пор он считается инвалидом с детства.

В данный момент Максим является инвалидом 1-й группы, также страдает от кожного заболевания ихтиоз. У него контрактура плечевых, локтевых и коленных суставов. Так как нарушена координация движения, парень нуждается не только в постоянном сопровождение и уходе, но и в обязательной реабилитации.

Согласно переписке реабилитационного центра «Надежда», лечение на 20 дней составляет 3680 бел. рублей при размещении в двухместном номере. Но в Беларуси не предусмотрена реабилитация инвалидов после 18 лет. Соответственно, нужно искать возможности платной реабилитации для поддержки здоровья Максима. А она парню обязательна два раза в год: массаж, ЛФК, электропроцедуры, парафин, грязи и др. К тому же при диагнозе ихтиоз нужна перемена климата. Море и влажный климат улучшают его самочувствие.

«Ежемесячно Максиму необходимы лекарственные препараты Согерго, Vinpocetini, Karbamazepini, Allekaps, Fish fat Meller на сумму около 100 рублей, кремы и мази для кожи. Ранее использовали препараты GcMaf goleic, Calcium folinate и другие, которые помогли значительно улучшить состояние сына. К сожалению, данные препараты и терапии очень дорогостоящие, и мы не в состоянии сами оплатить курс. Для прохождения полугодового курса требуется 2000 евро. Собрать такую сумму самостоятельно нам не по силам: я не работаю – ухаживаю за больным сыном», – пишет мама Максима.

Женщина надеется на понимание и помощь и верит, что добро, совершенное неравнодушными к чужому горю людьми, вернется к ним многократно.

Благотворительный счет:

https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/blagotvoritelnost/5992

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Страх Елена Владимировна,

247952, г. Житковичи, ул. Кацубинского, 7/1, Гомельская область

+375(29) 737-54-99 МТС

strah.elena@qmail.com